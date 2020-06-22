Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З'явилося відео моменту вибуху в 10-поверхівці на Позняках

Понеділок, 22 червня 2020, 19:44
З'явилося відео моменту вибуху в 10-поверхівці на Позняках
Українська правда

В мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва, в результаті якого загинуло щонайменше 3 людей.

Джерело: dtp.kiev.ua, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Вулична відеокамера (очевидно з парковки гіпермаркету поблизу -ред.) зафіксувала момент вибуху вранці 21 червня. Потужність вибуху зрозуміла з того, як струсонуло камерою, що знаходиться за кілька кварталів від будинку.

Cтаном на 18 годину 22 червня рятувальники продовжують розбирати завал на 4 поверсі будинку. В зруйнованій квартирі на 4 поверсі розпилюють плити для їх подальшого підняття краном.

В зв'язку із постійною загрозою обрушення конструкцій та обмеженим простором для роботи інженерної техніки рятувальники працюють вручну, із застосуванням колінчатих підйомників та підйомного крану.

Доля 2 осіб залишається невідомою.

З початку проведення робіт з під завалів вилучено тіла 3 осіб.

Наголошується, що пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно і будуть здійснюватися до остаточного виявлення осіб, доля яких залишається невідомою.

Передісторія:

  • 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння.
  • Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів. 16 квартир зруйновані і ще 40 пошкоджені.
  • За фактом вибуху у столичній багатоповерхівці розпочато кримінальне провадження.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
вибух
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
У Росії стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі
Ворог бив по прикордонню Сумщини, понад 100 вибухів за добу
Останні новини
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: