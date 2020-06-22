З'явилося відео моменту вибуху в 10-поверхівці на Позняках

В мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва, в результаті якого загинуло щонайменше 3 людей.

Джерело: dtp.kiev.ua, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Вулична відеокамера (очевидно з парковки гіпермаркету поблизу -ред.) зафіксувала момент вибуху вранці 21 червня. Потужність вибуху зрозуміла з того, як струсонуло камерою, що знаходиться за кілька кварталів від будинку.

Cтаном на 18 годину 22 червня рятувальники продовжують розбирати завал на 4 поверсі будинку. В зруйнованій квартирі на 4 поверсі розпилюють плити для їх подальшого підняття краном.

В зв'язку із постійною загрозою обрушення конструкцій та обмеженим простором для роботи інженерної техніки рятувальники працюють вручну, із застосуванням колінчатих підйомників та підйомного крану.

Доля 2 осіб залишається невідомою.

З початку проведення робіт з під завалів вилучено тіла 3 осіб.

Наголошується, що пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно і будуть здійснюватися до остаточного виявлення осіб, доля яких залишається невідомою.

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