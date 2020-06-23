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На Закарпатті скасували послаблення карантину

Вівторок, 23 червня 2020, 00:25

У Закарпатській області регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати послаблення карантину.

Джерело: Закарпатський обласний Центр громадського здоров’я у facebook

Деталі: Вказане рішення забороняє закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації з 25 червня, за винятком визначених випадків. 

У вихідні та святкові дні забороняється перевезення пасажирів у громадському транспорті у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполученні.

З 23 червня встановлюються контрольно-пропускні пункти на ділянках автомобільних доріг Яблунецький та Абранський перевал. 

Також вносяться зміни до графіку роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та центрів надання адмінпослуг. 

Що передувало: В Україні за минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили ще у 681 осіб, наразі загальна кількість хворих на COVID-19 у країні - 37 241.

У Закарпатській області за весь час підтвердили 2188 випадків коронавірусу. 

Українська правда
Теми: карантинЗакарпаття


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