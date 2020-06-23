Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатті скасували послаблення карантину

Вівторок, 23 червня 2020, 00:25
На Закарпатті скасували послаблення карантину

У Закарпатській області регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати послаблення карантину.

Джерело: Закарпатський обласний Центр громадського здоров’я у facebook

Деталі: Вказане рішення забороняє закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації з 25 червня, за винятком визначених випадків. 

У вихідні та святкові дні забороняється перевезення пасажирів у громадському транспорті у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполученні.

З 23 червня встановлюються контрольно-пропускні пункти на ділянках автомобільних доріг Яблунецький та Абранський перевал. 

Також вносяться зміни до графіку роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та центрів надання адмінпослуг. 

Що передувало: В Україні за минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили ще у 681 осіб, наразі загальна кількість хворих на COVID-19 у країні - 37 241.

У Закарпатській області за весь час підтвердили 2188 випадків коронавірусу. 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинЗакарпаття
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: