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На Закарпатье отменили ослабление карантина

Вторник, 23 июня 2020, 00:25
На Закарпатье отменили ослабление карантина

В Закарпатской области региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила отменить ослабление карантина.

Источник: Закарпатский областной Центр общественного здоровья в facebook

Детали: Указанное решение запрещает учреждениям здравоохранения проведение плановых мероприятий по госпитализации с 25 июня, за исключением определенных случаев.

В выходные и праздничные дни запрещается перевозка пассажиров в общественном транспорте в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении.

С 23 июня устанавливаются контрольно-пропускные пункты на участках автомобильных дорог Яблунецкий и Абранской перевал.

Также вносятся изменения в график работы органов исполнительной власти, местного самоуправления и центров предоставления админуслуг.

Что предшествовало: В Украине за минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили еще в 681 человек, сейчас общее количество больных COVID-19 в стране – 37 241.

В Закарпатской области за все время подтвердили 2188 случаев коронавируса.

Украинская правда
Темы: карантинЗакарпатье
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