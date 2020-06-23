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Рівненщина перетнула позначку у 3000 випадків коронавірусу

Вівторок, 23 червня 2020, 01:10

Станом на вечір 22 червня на Рівненщині підтвердили 54 нових випадки зараження на коронавірус, загалом в області – 3036 заражень.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook

Деталі: Таку кількість нових випадків діагностували під час лабораторного дослідження 280 зразків. 

Зокрема хворобу виявили у 27 мешканців обласного центру. Вік нових хворих від 8 до 71 року. 

Цього ж дня від ускладнень хвороби помер 66-річний житель Володимирецького району. Таким чином на Рівненщині вже 59 летальних випадків. 

Побороли коронавірус 1530 мешканців області. 22 червня вилікувались ще 16 осіб. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірусРівненська область


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