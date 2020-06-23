Рівненщина перетнула позначку у 3000 випадків коронавірусу
Вівторок, 23 червня 2020, 01:10
Станом на вечір 22 червня на Рівненщині підтвердили 54 нових випадки зараження на коронавірус, загалом в області – 3036 заражень.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook
Деталі: Таку кількість нових випадків діагностували під час лабораторного дослідження 280 зразків.
Зокрема хворобу виявили у 27 мешканців обласного центру. Вік нових хворих від 8 до 71 року.
Цього ж дня від ускладнень хвороби помер 66-річний житель Володимирецького району. Таким чином на Рівненщині вже 59 летальних випадків.
Побороли коронавірус 1530 мешканців області. 22 червня вилікувались ще 16 осіб.
Нагадаємо:
- В Україні за минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили ще у 681 осіб, наразі загальна кількість хворих на COVID-19 у країні – 37 241.
Українська правда