Ровенщина пересекла отметку в 3000 случаев коронавируса
Вторник, 23 июня 2020, 01:10
По состоянию на вечер 22 июня на Ровенщине подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом, в целом по области – 3036 заражений.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook
Детали: Такое количество новых случаев диагностировали во время лабораторного исследования 280 образцов.
В частности болезнь обнаружили у 27 жителей областного центра. Возраст новых больных от 8 до 71 года.
В этот же день от осложнений болезни скончался 66-летний житель Владимирецкого района. Таким образом, на Ровенщине уже 59 летальных случаев.
Побороли коронавирус 1530 жителей области. 22 июня вылечились еще 16 человек.
Напомним:
- В Украине за минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили еще в 681 человек, сейчас общее количество больных COVID-19 в стране – 37 241.
Украинская правда