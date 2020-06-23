Ровенщина пересекла отметку в 3000 случаев коронавируса

По состоянию на вечер 22 июня на Ровенщине подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом, в целом по области – 3036 заражений.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: Такое количество новых случаев диагностировали во время лабораторного исследования 280 образцов.

В частности болезнь обнаружили у 27 жителей областного центра. Возраст новых больных от 8 до 71 года.

В этот же день от осложнений болезни скончался 66-летний житель Владимирецкого района. Таким образом, на Ровенщине уже 59 летальных случаев.

Побороли коронавирус 1530 жителей области. 22 июня вылечились еще 16 человек.

Напомним: