Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Державний меморіал у Бабиному Яру відкриють наступного року – Ткаченко

Вівторок, 23 червня 2020, 02:35
Державний меморіал у Бабиному Яру відкриють наступного року – Ткаченко

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що державний меморіал "Бабин Яр" буде відкритий у наступному році.

Джерело: Ткаченко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "А чи знаєте ви про існування державного меморіалу "Бабин Яр", який наразі завершується і наступного року під час роковин Бабиного яру буде введений в дію". 

Деталі: Так міністр відреагував на обговорення створення проєкту Бабиного Яру під керівництвом російського режисера Іллі Хржановського. Різниця цих двох проєктів полягає у фінансуванні: на перший кошти виділяє держава, другий фінансується із благодійного фонду "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".

Читати також:  Йосиф Зісельс про проєкт Бабиного Яру:  Це "троянський кінь", якого Путін "дарує" Україні 

Хржановський про скандал з "ДАУ": Серія з немовлятами має прокатний сертифікат, причому навіть не 18+, а 15+

Натан Щаранський про Бабин Яр: Проект, який демонструє неповагу до України, не пройде

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Бабин ЯрісторіякультураТкаченко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Бабин Яр
Приватбанк захистив право власності на торговий центр у Дніпрі: намагались відсудити ексвласники
Бабин Яр. Ніколи більше?
Історії та люди, які нас здивували у 2021 році
Останні новини
19:31
фотоВсе горіло, вибухали авто: розповідь лікарки з Києва, в будинок якої влучили уламки ракети РФ
19:31
Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною – Мішель
19:30
Потужні землетруси в Японії може спричиняти підводний вулкан, розташований на тектонічній плиті – вчені
19:21
Повітряні сили про зльоти МіГів: Були реальні пуски і фальшцілі, один "Кинджал" збила ППО
19:12
Отруєння студентів у Полтаві: в їжі з їдальні знайшли кишкову паличку
19:10
Німеччина передала Україні другий Patriot з ракетами
19:07
Дипломування моряків: нові правила поширили на рядовий склад
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:50
Премії в "Нафтогазі": ВАКС почав розгляд справи Коболєва по суті
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: