Державний меморіал у Бабиному Яру відкриють наступного року – Ткаченко
Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що державний меморіал "Бабин Яр" буде відкритий у наступному році.
Джерело: Ткаченко в ефірі "Свобода слова" на ICTV
Пряма мова: "А чи знаєте ви про існування державного меморіалу "Бабин Яр", який наразі завершується і наступного року під час роковин Бабиного яру буде введений в дію".
Деталі: Так міністр відреагував на обговорення створення проєкту Бабиного Яру під керівництвом російського режисера Іллі Хржановського. Різниця цих двох проєктів полягає у фінансуванні: на перший кошти виділяє держава, другий фінансується із благодійного фонду "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".
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