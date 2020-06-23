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Державний меморіал у Бабиному Яру відкриють наступного року – Ткаченко

Вівторок, 23 червня 2020, 02:35

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що державний меморіал "Бабин Яр" буде відкритий у наступному році.

Джерело: Ткаченко в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "А чи знаєте ви про існування державного меморіалу "Бабин Яр", який наразі завершується і наступного року під час роковин Бабиного яру буде введений в дію". 

Деталі: Так міністр відреагував на обговорення створення проєкту Бабиного Яру під керівництвом російського режисера Іллі Хржановського. Різниця цих двох проєктів полягає у фінансуванні: на перший кошти виділяє держава, другий фінансується із благодійного фонду "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр".

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Українська правда
Теми: Бабин ЯрісторіякультураТкаченко


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