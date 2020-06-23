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Государственный мемориал в Бабьем Яру откроют в следующем году – Ткаченко

Вторник, 23 июня 2020, 02:35
Государственный мемориал в Бабьем Яру откроют в следующем году – Ткаченко

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что государственный мемориал "Бабий Яр" будет открыт в следующем году.

Источник: Ткаченко в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "А знаете ли вы о существовании государственного мемориала "Бабий Яр", который сейчас завершается и в следующем году во время годовщины Бабьего Яра будет введен в действие".

Детали: Так министр отреагировал на обсуждение создания проекта Бабьего Яра под руководством российского режиссера Ильи Хржановского. Разница этих двух проектов заключается в финансировании: на первый средства выделяет государство, второй финансируется из благотворительного фонда "Мемориальный центр Холокоста" Бабий Яр".

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Украинская правда

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Темы: Бабий ЯристориякультураТкаченко
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