На Буковині виявили ще 62 випадки захворювання на COVID-19
Вівторок, 23 червня 2020, 04:14
22 червня у Чернівецькій області коронавірус виявили у 62 осіб, всього в області – 4419 випадки зараження.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Лабораторний центр дослідив 560 зразків.
"Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4419 осіб", – повідомив Осачук.
Цього ж дня вилікувались від коронавірусу 68 буковинців.
Як зазначає голова ОДА, ще 17 квітня в області зареєстрували 837 випадків інфікування, а 22 червня – 4357. "Тобто за два місяці число недужих зросло більш як на три з половиною тисячі", – підсумував Осачук.
Нагадаємо:
- В Україні за минулу добу захворювання на коронавірус підтвердили ще у 681 осіб, наразі загальна кількість хворих на COVID-19 у країні – 37 241.
Українська правда