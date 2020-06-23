На Буковині виявили ще 62 випадки захворювання на COVID-19

22 червня у Чернівецькій області коронавірус виявили у 62 осіб, всього в області – 4419 випадки зараження.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Лабораторний центр дослідив 560 зразків.

"Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 4419 осіб", – повідомив Осачук.

Цього ж дня вилікувались від коронавірусу 68 буковинців.

Як зазначає голова ОДА, ще 17 квітня в області зареєстрували 837 випадків інфікування, а 22 червня – 4357. "Тобто за два місяці число недужих зросло більш як на три з половиною тисячі", – підсумував Осачук.

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