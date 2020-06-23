На Буковине обнаружили еще 62 случая заболевания COVID-19
Вторник, 23 июня 2020, 04:14
22 июня во Черновицкой области коронавирус обнаружили в 62 человек, всего в области – 4419 случая заражения.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Лабораторный центр исследовал 560 образцов.
"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4419 человек", – сообщил Осачук.
В этот же день вылечились от коронавируса 68 буковинцев.
Как отмечает председатель ОГА, еще 17 апреля в области зарегистрировали 837 случаев инфицирования, а 22 июня – 4357. "То есть за два месяца число больных возросло более чем на три с половиной тысячи",–- подытожил Осачук.
Напомним:
- В Украине за минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили еще в 681 человек, сейчас общее количество больных COVID-19 в стране – 37 241.
Украинская правда