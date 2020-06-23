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На Буковине обнаружили еще 62 случая заболевания COVID-19

Вторник, 23 июня 2020, 04:14

22 июня во Черновицкой области коронавирус обнаружили в 62 человек, всего в области – 4419 случая заражения.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Лабораторный центр исследовал 560 образцов.

"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4419 человек", – сообщил Осачук.

В этот же день вылечились от коронавируса 68 буковинцев.

Как отмечает председатель ОГА, еще 17 апреля в области зарегистрировали 837 случаев инфицирования, а 22 июня – 4357. "То есть за два месяца число больных возросло более чем на три с половиной тысячи",–- подытожил Осачук.

Напомним:

  • В Украине за минувшие сутки заболевание коронавирусом подтвердили еще в 681 человек, сейчас общее количество больных COVID-19 в стране – 37 241.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


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