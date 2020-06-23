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Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських бійців – ООС

Вівторок, 23 червня 2020, 07:14
Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських бійців – ООС

22 червня збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 16 разів та поранили українського військовослужбовця. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Ворог активно застосовував при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 та 82 мм, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю".

Деталі: Більшість порушень були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Зокрема, противник обстріляв українських бійців біля Оріхового, Попасної, Хутора Вільного, Новозванівки, Новотошківського, Катеринівки та Новгородського, 

Окрім того, біля Широкого найманці відкрили вогонь по опорних пунктах Об’єднаних сил використавши протитанкові ракетні комплекси "Корнет" калібру 152 мм. Ракета потрапила у верхню частину щогли зі стаціонарною спостережною камерою СММ ОБСЄ і вивела з ладу обладнання.

Під обстрілам також перебували захисники Широкиного, Павлополя, Новомихайлівки, Мар’їнки та Старогнатівки.

За даними розвідки, 22 червня наші захисники знищили двох та поранили трьох загарбників.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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