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Боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских бойцов – ООС

Вторник, 23 июня 2020, 07:14

22 июня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 16 раз и ранили украинского военнослужащего.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Враг активно применял при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие".

Детали: Большинство нарушений были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, противник обстрелял украинских бойцов у Орехового, Попасной, Хутора Вольного, Новозвановки, Новотошковского, Катериновки и Новгородского,

Кроме того, у Широкиного наемники открыли огонь по опорным пунктам Объединенных сил использовав противотанковые ракетные комплексы "Корнет" калибра 152 мм. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудования.

Под обстреламы также находились защитники Широкиного, Павлополя, Новомихайловки, Марьинки и Старогнатовки.

По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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