Спалах COVID-19 на Львівщині: голова МОЗ розповів про причини і рішення

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пов’язує великий приріст хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 із повільним тестуванням та недотриманням громадянами вимог карантину.

Джерело: голова МОЗ на брифінгу

Деталі: 22 червня Степанов із фахівцями – інфекціоністом Ольгою Голубовською і анестезіологом-реаніматологом Сергієм Дубровим – відвідав 4 лікарні у Львівській області: 3 із хворими на COVID-19 і Західноукраїнський дитячий спеціалізований медичний центр.

Було прийнято рішення щодо змін при формуванні й оплаті за пакетами при лікуванні хворих на коронавірусну хворобу, щоб врахувати кількість таких хворих.

З лікарями обговорили схеми лікування при COVID-19, сказав міністр.

Пряма мова Степанова: "Мій візит був викликаний зростанням кількості захворювань у Львівській області. Важливо було на місці оцінити ситуацію: які було зроблено прорахунки…

Щодо кількості хворих, я, крім спілкування, спеціально зранку вийшов із готелю й подивився, як люди пересуваються міським транспортом. Наприклад, їде автобус – він зараз працює виключно за спецперепустками, в них не відновлено в повному обсязі міський транспорт, – і з 15-ти людей у трьох взагалі не було масок, а в двох людей вони були спущені, те ж саме, що вони практично не користувалися масками.

Усе це напряму впливає на ризик більшого інфікування й розповсюдження коронавірусної хвороби.

Тому було прийнято рішення щодо посилення контролю за дотриманням карантинних заходів на загальній нашій зустрічі. Було все керівництво області і мер міста (Львова). Було вибудувано достатньо конкретні кроки.

Було передано на місця повноваження щодо посилення контролю через регіональні комісії ТЕБ та НС: які додаткові заходи вони можуть вводити. Залежно від ситуації вони будуть приймати рішення далі

Мене повністю не задовольняє робота щодо тестувань Лабораторного центру, де було допущено значне збільшення черги на тестування. В результаті тестування відбувалося інколи за 7-10 днів. Після втручання вже Києва ми всі ці тести розвезли по інших лабораторіях, хоча цим мала займатися місцева влада…

Також дуже повільно проходить епідеміологічне дослідження. Особливо по медичних працівниках. Із 268 розпочатих епідемічних розслідувань, завершено тільки три. Це такі цифри, які взагалі не припустимі.

Також є запитання щодо розгортання лікарень другої хвилі, забезпеченості лікарськими засобами, забезпеченості з точки зору контролю, чи створено для наших лікарень достатньої кількості лікарських засобів для лікування хворих на COVID-19

Вчора мною було прийнято рішення про посилення керівництва лабораторного центру там на місці. Думаю, що найближчими днями ми визначимося щодо необхідних кадрових змін у системі охорони здоров’я Львівської області, щоб там було більш фахове керівництво".

Довідка: Львівська область – третя після Києва та Чернівецької області за кількістю хворих на COVID-19, але в останній тиждень вона лідирує за добовим приростом хворих. За останню добу, 22 червня, на Львівщині діагностували 240 нових випадки, а за весь час пандемії – 4 220.