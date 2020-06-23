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Вспышка COVID-19 на Львовщине: глава МОЗ рассказал о причинах и решениях

Вторник, 23 июня 2020, 10:41

Министр здравоохранения Максим Степанов связывает большой прирост больных коронавирусной болезнью COVID-19 с медленным тестированием и несоблюдением гражданами требований карантина.

Источник: глава Минздрава на брифинге

Детали: 22 июня Степанов со специалистами – инфекционистом Ольгой Голубовской и анестезиологом-реаниматологом Сергеем Дубровым – посетил 4 больницы во Львовской области: 3 с больными COVID-19 и Западноукраинский детский специализированный медицинский центр.

Было принято решение об изменениях при формировании и оплате пакетами при лечении больных коронавирусной болезнью, чтобы учесть количество таких больных.

С врачами обсудили схемы лечения при COVID-19, сказал министр.

Львовская область лидирует в суточном приросте больных COVID-19
Львовская область лидирует в суточном приросте больных COVID-19
УП

Прямая речь Степанова: "Мой визит был вызван ростом числа заболеваний во Львовской области. Важно было на месте оценить ситуацию: какие были сделаны просчеты...

По количеству больных, я, кроме общения, специально утром вышел из отеля и посмотрел, как люди передвигаются на общественном транспорте. Например, едет автобус – он сейчас работает исключительно по спецпропускам, у них не восстановлен в полном объеме городской транспорт, – и из 15-ти человек у троих вообще не было масок, а у двух людей они были спущены, то же самое, что они практически не пользовались масками.

Все это напрямую влияет на риск большего инфицирования и распространения коронавирусной болезни.

Поэтому было принято решение об усилении контроля за соблюдением карантинных мероприятий на общей нашей встречи. Было все руководство области и мэр города (Львова). Были выстроены достаточно конкретные шаги.

Было передано на места полномочия по усилению контроля за региональные комиссии ТЭБ и ЧС: какие дополнительные меры они могут вводить. В зависимости от ситуации они будут принимать решение дальше

Меня полностью не удовлетворяет работа по тестированию Лабораторного центра, где было допущено значительное увеличение очереди на тестирование. В результате тестирования происходило иногда через 7-10 дней. После вмешательства уже Киева мы все эти тесты развезли по другим лабораториям, хотя этим должна заниматься местная власть...

Также очень медленно проходит эпидемиологическое исследование. Особенно по медицинским работникам. Из 268 начатых эпидемических расследований, завершено только три. Это такие цифры, которые вообще не допустимы.

Также есть вопросы по развертыванию больниц второй волны, обеспеченности лекарственными средствами, обеспеченности с точки зрения контроля, создано ли для наших больниц достаточное количество лекарственных средств для лечения больных COVID-19.

Вчера мною было принято решение об усилении руководства лабораторного центра там на месте. Думаю, что в ближайшие дни мы определимся относительно необходимых кадровых изменений в системе здравоохранения Львовской области, чтобы там было более профессиональное руководство".

Справка: Львовская область – третья после Киева и Черновицкой области по количеству больных COVID-19, но в последнюю неделю она лидирует в суточном приросте больных. За последние сутки, 22 июня, на Львовщине диагностировали 240 новых случая, а за все время пандемии – 4 220.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019ЛьвовщинаМинздрав
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