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Сім’я очільника слідства у справі Шеремета володіє майном на понад 30 млн

Вівторок, 23 червня 2020, 11:01
Сім’я очільника слідства у справі Шеремета володіє майном на понад 30 млн
Євген Коваль. Фото МВС

Родина першого заступника голови Нацполіції та керівника слідчо-оперативної групи по розслідуванню вбивства журналіста Павла Шеремета Євгена Коваля володіє землею та нерухомістю на понад 1 мільйон доларів, але її члени не мають офіційних підтверджень заробітків співставних з цією сумою. 

Джерело: розслідування Марії Землянської для телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Деталі: Мова йде про земельні ділянки в курортних Карпатах вартістю понад 1 мільйон доларів (2,4 га у Пилипці, де ймовірно, зводиться база відпочинку, та більше 5,5 га у селі Річка), а також під Києвом – у Процеві, Кийлові, Хотянівці, Нижній Дубечні та Новосілках.  

 
Майно в Карпатах 

Уся земля оформлена на батька першого заступника голови Нацполіції – Олександра Коваля.

На ділянці в Пилипці ведеться активне будівництво 6 котеджів і СПА на 671 квадратний метр та облаштування території. У березні більшість будинків були вже готові.  

Також члени родини Коваля володіють ділянкою площею понад гектар у Кийлові – мальовничій частині вздовж Дніпра, де сотка землі стартує з позначки у 26 тисяч гривень. 

 

Поруч в Процеві у їхній власності ще 5 ділянок площею у 64 сотки (мінімальна ціна 15 тисяч гривень за сотку). 

11 соток під новим котеджем у Хотянівці, що поруч з Вишгородом, у власності чоловіка рідної сестри першого заступника голови Нацполіції. Також він, відповідно до реєстру прав на нерухомість, значиться власником більш як 7 гектарів у Новосілках, де вартість сотки стартує від 30 тисяч гривень. 

 

Bihus.Info відзначає, що офіційні доходи членів родини поліцейського в рази менші за вартість вищезазначених активів.

Наприклад, Катерина Крет – сестра Коваля, яка раніше працювала в податковій Вишгорода, у поданій в 2019-му році декларації, прозвітувала про 420 тисяч гривень річного доходу на двох з чоловіком.

Численне майно, оформлене на неї та чоловіка, жінка не зазначила. Від будь-яких коментарів Крет відмовилась.

Євген Коваль, в декларації якого з нерухомості лише дві квартири в столиці та дві ділянки під Києвом, пересувається на елітному позашляховику Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge, вартість якого близько 2 мільйонів гривень. Цього авто немає декларації поліцейського. Сам він заявив, що машина є службовою.

Говорити про походження активів родини Коваль не захотів.

Журналісти також зазначили, що після їхньої зустрічі з поліцейським керівником рідне Ковалю Головне слідче управління Нацполіції відкрило справу за втручання в його приватне життя та правоохоронну діяльність. А на адресу редакцій надійшли листи від адвоката Євгена та Олександра Ковалів, в яких вони спростовують фінансовий, побутовий і майновий зв’язок між собою.

Передісторія:

  • Коваля призначили на посаду першого заступника голови Нацполіції у вересні 2019 року. До цього він три роки очолював Департамент внутрішньої безпеки поліції, а його загальний стаж роботи в правоохоронних органах перевищує 23 роки.
  • У грудні 2019 року Коваль на терміновому брифінгу в МВС презентував матеріали розслідування слідчо-оперативної групи, яку він очолював, по справі вбивства журналіста Павла Шеремета.   

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяСправа Шереметанерухомість
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