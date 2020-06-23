Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Семья главы следствия по делу Шеремета владеет имуществом на более 30 млн

Вторник, 23 июня 2020, 11:01
Евгений Коваль. Фото МВД

Семья первого заместителя председателя Нацполиции и руководителя следственно-оперативной группы по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета Евгения Коваля владеет землей и недвижимостью на более чем 1 миллион долларов, но ее члены не имеют официальных подтверждений заработков сопоставимых с этой суммой.

Источник: расследование Марии Землянской для телепрограммы "Наші гроші з Денисом Бигусом"

Детали: Речь идет о земельных участках в курортных Карпатах стоимостью более 1 миллиона долларов (2,4 га в Пилипце, где вероятно, строят базу отдыха, и более 5,5 га в селе Ричка), а также под Киевом – в Процеве, Кийлове, Хотяновке, Нижней Дубечне и Новоселках. 

 
Имущество в Карпатах 

Вся земля оформлена на отца первого заместителя председателя Нацполиции – Александра Коваля.

На участке в Пилипце ведется активное строительство 6 коттеджей и СПА на 671 квадратный метр и обустройство территории. В марте большинство домов были уже готовы.

Также члены семьи Коваля владеют участком площадью более гектара в Кийлове – живописной части вдоль Днепра, где сотка земли стартует с отметки в 26 тысяч гривен. 

 

Рядом в Процеве в их собственности еще 5 участков площадью 64 сотки (минимальная цена 15 тысяч гривен за сотку).

11 соток под новым коттеджем в Хотяновке, что рядом с Вышгородом, в собственности мужа родной сестры первого заместителя председателя Нацполиции. Также он, согласно реестру прав на недвижимость, значится владельцем более 7 гектаров в Новоселках, где стоимость сотки стартует от 30 тысяч гривен.

 

Bihus.Info отмечает, что официальные доходы членов семьи полицейского в разы меньше стоимости вышеупомянутых активов.

Например, Екатерина Крет - сестра Коваля, которая раньше работала в налоговой Вышгорода, в представленной в 2019 году декларации, отчиталась о 420 тысячах гривен годового дохода на двоих с мужем.

Многочисленное имущество, оформленное на нее и мужа, женщина не указала. От каких-либо комментариев Крет отказалась.

Евгений Коваль, в декларации которого из недвижимости только две квартиры в столице и два участка под Киевом, передвигается на элитном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge, стоимость которого около 2 миллионов гривен. Этого автомобиля нет декларации полицейского. Сам он заявил, что машина служебная.

Говорить о происхождении активов семьи Коваль не захотел.

Журналисты также отметили, что после их встречи с полицейским руководителем родное Ковалю Главное следственное управление Нацполиции открыло дело за вмешательство в его частную жизнь и правоохранительную деятельность. А в адрес редакций поступили письма от адвоката Евгения и Александра Ковалей, в которых они опровергают финансовую, бытовую и имущественную связь между собой.

Предыстория:

  • Коваля назначили на должность первого заместителя председателя Нацполиции в сентябре 2019 года. До этого он три года возглавлял Департамент внутренней безопасности полиции, а его общий стаж работы в правоохранительных органах превышает 23 года.
  • В декабре 2019 года Коваль на срочном брифинге в МВД представил материалы расследования следственно-оперативной группы, которую он возглавлял, по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Темы: полицияДело Шереметанедвижимость


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин отстранил заместителя главы МИД, фигурирующего в деле Порошенко

Путин пожалел о "подарках" соседям. Песков заверил: территориальных претензий нет

Суд отменил подозрение напавшему на Стерненко

фото Семья главы следствия по делу Шеремета владеет имуществом на более 30 млн

Убийство "Сармата": обвиняемый объяснил, почему поехал на море

COVID-19 в Украине: за сутки 833 случая, больше четверти – во Львовской области

Все главные новости...
полиция
Столкновения с полицией в Харькове: задержан подозреваемый
Изнасилование и пытки в Кагарлыке: следствие изменило квалификацию преступления полицейских
Карантин: столичная полиция устроила рейды электричками
Последние новости
13:09
У новорожденной тройни впервые в мире обнаружили коронавирус
12:47
Столкновения с полицией в Харькове: задержан подозреваемый
12:45
Нардепы предлагают снизить НДС для аграриев с 20% до 14%
12:45
Минобороны отреагировало на критику качества знака "Ветеран войны"
12:40
инфографикаПочти в 5 раз увеличилось количество активных больных COVID-19 в Украине за 2 месяца
12:29
В мае прибыль украинских банков сократилась на 30% – данные НБУ
12:24
Кабмин отстранил заместителя главы МИД, фигурирующего в деле Порошенко
12:21
Непогода на западе: спасатели объявили красный уровень опасности
12:14
ОГХК и "Центрэнерго" заинтересовали большой инвестфонд из ОАЭ — МИД
12:12
В армии 13 новых случаев COVID-19 за сутки
Все новости...