Семья главы следствия по делу Шеремета владеет имуществом на более 30 млн

Семья первого заместителя председателя Нацполиции и руководителя следственно-оперативной группы по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета Евгения Коваля владеет землей и недвижимостью на более чем 1 миллион долларов, но ее члены не имеют официальных подтверждений заработков сопоставимых с этой суммой.

Источник: расследование Марии Землянской для телепрограммы "Наші гроші з Денисом Бигусом"

Детали: Речь идет о земельных участках в курортных Карпатах стоимостью более 1 миллиона долларов (2,4 га в Пилипце, где вероятно, строят базу отдыха, и более 5,5 га в селе Ричка), а также под Киевом – в Процеве, Кийлове, Хотяновке, Нижней Дубечне и Новоселках.

Имущество в Карпатах

Вся земля оформлена на отца первого заместителя председателя Нацполиции – Александра Коваля.

На участке в Пилипце ведется активное строительство 6 коттеджей и СПА на 671 квадратный метр и обустройство территории. В марте большинство домов были уже готовы.

Также члены семьи Коваля владеют участком площадью более гектара в Кийлове – живописной части вдоль Днепра, где сотка земли стартует с отметки в 26 тысяч гривен.

Рядом в Процеве в их собственности еще 5 участков площадью 64 сотки (минимальная цена 15 тысяч гривен за сотку).

11 соток под новым коттеджем в Хотяновке, что рядом с Вышгородом, в собственности мужа родной сестры первого заместителя председателя Нацполиции. Также он, согласно реестру прав на недвижимость, значится владельцем более 7 гектаров в Новоселках, где стоимость сотки стартует от 30 тысяч гривен.

Bihus.Info отмечает, что официальные доходы членов семьи полицейского в разы меньше стоимости вышеупомянутых активов.

Например, Екатерина Крет - сестра Коваля, которая раньше работала в налоговой Вышгорода, в представленной в 2019 году декларации, отчиталась о 420 тысячах гривен годового дохода на двоих с мужем.

Многочисленное имущество, оформленное на нее и мужа, женщина не указала. От каких-либо комментариев Крет отказалась.

Евгений Коваль, в декларации которого из недвижимости только две квартиры в столице и два участка под Киевом, передвигается на элитном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge, стоимость которого около 2 миллионов гривен. Этого автомобиля нет декларации полицейского. Сам он заявил, что машина служебная.

Говорить о происхождении активов семьи Коваль не захотел.

Журналисты также отметили, что после их встречи с полицейским руководителем родное Ковалю Главное следственное управление Нацполиции открыло дело за вмешательство в его частную жизнь и правоохранительную деятельность. А в адрес редакций поступили письма от адвоката Евгения и Александра Ковалей, в которых они опровергают финансовую, бытовую и имущественную связь между собой.

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