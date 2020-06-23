Підтоплення, повалені дерева, порив дамби: негода вирує в 8 областях України

Внаслідок інтенсивних дощів та поривів вітру 22-23 червня в Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Львівській, Одеській та Рівненській областях сталося падіння дерев, підтоплено значну кількість житлових будинків, господарських будівель, вулиць, автомобільних доріг, пошкоджено покрівлі шкіл, будівель та житлових будинків.

Джерело: МВС

Деталі: Стався порив дамби № 5 на річці Черемош, протяжністю 10 метрів, а також підмило підпірну стіну бетонного берегоукріплення автодороги регіонального значення Р-62 "Чернівці-Верховина", протяжністю 50 м, (наразі проїзд забезпечено). Жертв та постраждалих немає.

Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій відкачали 4 тис. 940 м.куб. води.

Правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу з населенням областей, налагоджено співпрацю з відповідними службами щодо надання своєчасної допомоги людям. Вживаються заходи щодо недопущення мародерства.

Пряма мова начальника управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимира Чернецького: "В Івано-Франківській області вже декілька днів продовжуються інтенсивні дощі і прогнозуються ще, як мінімум, на два дні. Підіймається рівень води в річках, розливи річок підтоплюють житлові будинки, домогосподарства.

У гірській місцевості активізувались зсувні процеси, які перекривають дороги. ДСНС залучає всі служби взаємодії, дорожні служби, нам допомагає поліція. Залучаємо управління водного господарства і спільними зусиллями з органами влади намагаємося не допустити людських жертв та мінімізувати наслідки стихії".

Що передувало: В Івано-Франківській та Чернівецькій областях через погіршення погоди і паводки ввели надзвичайні заходи безпеки.