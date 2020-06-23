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Подтопления, поваленные деревья, порыв дамбы: непогода бушует в 8 областях Украины

Вторник, 23 июня 2020, 11:24

Вследствие интенсивных дождей и порывов ветра 22-23 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской областях произошло падение деревьев, подтоплено значительное количество жилых домов, улиц, автомобильных дорог, повреждена кровля школ, зданий и жилых домов.

Источник: МВД

Детали: Произошел порыв дамбы № 5 на реке Черемош, протяженностью 10 метров, а также подмыло подпорную стену бетонного берегоукрепления автодороги регионального значения Р-62 "Черновцы-Верховина", протяженностью 50 м, (сейчас проезд обеспечен). Жертв и пострадавших нет.

 

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям откачали 4 тыс. 940 куб. воды.

Правоохранители проводят разъяснительную работу с населением областей, налажено сотрудничество с соответствующими службами относительно предоставления своевременной помощи людям. Принимаются меры по недопущению мародерства.

Прямая речь начальника управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Владимира Чернецкого: "В Ивано-Франковской области уже несколько дней продолжаются интенсивные дожди и прогнозируются еще, как минимум, на два дня. Поднимается уровень воды в реках, разливы рек подтапливают жилые дома, домохозяйства.

В горной местности активизировались оползневые процессы, которые перекрывают дороги. ГСЧС привлекает все службы взаимодействия, дорожные службы, нам помогает полиция. Привлекаем управления водного хозяйства и совместными усилиями с органами власти стараемся не допустить человеческих жертв и минимизировать последствия стихии".

 

Что предшествовало: В Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за ухудшения погоды и паводков ввели чрезвычайные меры безопасности.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествие


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