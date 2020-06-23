Майже у 5 разів зросла кількість активних хворих на COVID-19 в Україні за 2 місяці

Центр громадського здоров’я повідомив, що станом на 23 червня кількість активних хворих на COVID-19 порівняно із 20 квітня зросла на 386%.

Джерело: пресслужба ЦГЗ

​​Дослівно: "Станом на сьогодні (23 червня), на 386% зросла кількість активних хворих на COVID-19 порівняно із 20 квітня.

Кількість активних хворих становить 20 083. Показник захворюваності — 48 на 100 тисяч населення. Приріст активних підтверджених хворих за добу порівняно із попередньою склав +4,1%".

Деталі: Зокрема, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у: Львівській області — 240; Закарпатській — 103; Рівненській — 75; Чернівецькій — 62; Волинській — 42; Івано-Франківській області — 35; Києві — 61.

Відзначається, що серед тих, хто захворіли переважають жінки (57,6%) та люди віком 30—69 років (72,5%).

Станом на 22 червня у закладах охорони здоров’я наявні 25 539 ліжок. Із цієї кількості — 4 115 ліжок зайняті хворими на COVID-19.

Області, де найбільша кількість ліжок зайнята хворими на COVID-19: Львівська — 794; Волинська — 466; Чернівецька — 455; Харківська — 347; Київ — 333.

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