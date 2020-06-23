Почти в 5 раз увеличилось количество активных больных COVID-19 в Украине за 2 месяца

Центр общественного здоровья сообщил, что по состоянию на 23 июня количество активных больных COVID-19 по сравнению с 20 апреля выросло на 386%.

Источник: пресс-служба ЦОЗ

Дословно: "По состоянию на сегодня (23 июня), на 386% выросло количество активных больных COVID-19 по сравнению с 20 апреля.

Количество активных больных составляет 20 083. Показатель заболеваемости - 48 на 100 тысяч населения. Прирост активных подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущей составил + 4,1%".

Детали: В частности, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во: Львовской области - 240; Закарпатской - 103; Ровенской - 75; Черновицкой - 62; Волынской - 42; Ивано-Франковской области - 35; Киеве - 61.

Отмечается, что среди тех, кто заболели преобладают женщины (57,6%) и люди в возрасте 30-69 лет (72,5%).

По состоянию на 22 июня в учреждениях здравоохранения есть 25539 коек. Из этого количества - 4115 коек заняты больными COVID-19.

Области, где наибольшее количество коек занята больными COVID-19: Львовская - 794; Волынская - 466; Черновицкая - 455; Харьковская - 347; Киев - 333.

Напомним: