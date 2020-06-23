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Зіткнення з поліцією в Харкові: затримали підозрюваного

Вівторок, 23 червня 2020, 12:47

Правоохоронці повідомляють, що затримали особу, причетну до скоєння правопорушень під час акції біля медичного закладу у Харкові.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: Зловмисником виявився 68-річний мешканець міста Лубни Полтавської області.

Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та затримали. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

На даний час чоловік перебуває в лікарні з діагнозом "гіпертонічний криз". Для забезпечення його охорони біля палати виставили конвойний наряд.

Що передувало: 22 червня о 09:30 під стінами Харківського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення по вулиці Новгородській відбулася акція на знак протесту проти відкриття диспансеру для прийому громадян, хворих на коронавірусну інфекцію.

Близько 13:00 виникла сутичка, в результаті якої двоє 24-річних оперуповноважених Шевченківського відділу поліції отримали тілесні ушкодження.

За вказаним фактом слідчі відкрили три кримінальних провадження: за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Теми: Харківакціїполіція


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