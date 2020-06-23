Столкновения с полицией в Харькове: задержан подозреваемый

Правоохранители сообщают, что задержали человека, причастного к совершению правонарушений во время акции возле медицинского учреждения в Харькове.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Злоумышленником оказался 68-летний житель города Лубны Полтавской области.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, он задержан. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время мужчина находится в больнице с диагнозом "гипертонический криз". Для обеспечения его охраны у палаты выставили конвойный наряд.

Что предшествовало: 22 июня в 09:30 под стенами Харьковского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской прошла акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, больных коронавирусной инфекцией.

Около 13:00 произошло столкновение, в результате которого двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения.

По данному факту следователи открыли три уголовных производства: по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.