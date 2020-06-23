Малюська запевняє, що новий закон про люстрацію ось-ось буде в Кабміні

Міністр юстиції Денис Малюська запевнив, що найближчим часом на розгляд Кабінету міністрів буде винесено новий закон про люстрацію.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Малюську

Деталі: У перерві слухання справи в Конституційному суді щодо конституційності закону про люстрацію Малюська нагадав журналістам, що Мін’юст розробив законопроєкт, який регулює люстраційні питання і його буде внесено на розгляд Кабміну найближчим часом.

Пряма мова Малюськи: "У нас є рішення ЄСПЛ і рішення судів про стягнення мільйонних сум чи не щомісяця. Завдавати збитків державі й чекати, тому що краще дочекатися Конституційного Суду (поки той винесе рішення – ред.), це не опція для нас. Безумовно, нам цікава позиція Конституційного Суду. Але наскільки у мене склалося враження, їм також цікава наша думка, і вони чекають, що ми приберемо левову частку проблем своїм законопроектом".

Що цьому передувало: Представник Верховної Ради в КС Ольга Совгиря у вівторок сказала, що законопроектів у парламенті з цього питання немає. Представник президента в КС Федір Веніславський сказав, що в Офісі президента точаться дискусії щодо підготовки законопроекту, наразі його немає, тривають попередні консультації.

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