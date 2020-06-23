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Малюська запевняє, що новий закон про люстрацію ось-ось буде в Кабміні

Вівторок, 23 червня 2020, 13:36
Малюська запевняє, що новий закон про люстрацію ось-ось буде в Кабміні

Міністр юстиції Денис Малюська запевнив, що  найближчим часом на розгляд Кабінету міністрів буде винесено новий закон про люстрацію.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Малюську

Деталі: У перерві слухання справи в Конституційному суді щодо конституційності закону про люстрацію Малюська нагадав журналістам, що Мін’юст розробив законопроєкт, який регулює люстраційні питання і його буде внесено на розгляд Кабміну найближчим часом.

Пряма мова Малюськи: "У нас є рішення ЄСПЛ і рішення судів про стягнення мільйонних сум чи не щомісяця. Завдавати збитків державі й чекати, тому що краще дочекатися Конституційного Суду (поки той винесе рішення – ред.), це не опція для нас. Безумовно, нам цікава позиція Конституційного Суду. Але наскільки у мене склалося враження, їм також цікава наша думка, і вони чекають, що ми приберемо левову частку проблем своїм законопроектом".

Що цьому передувало: Представник Верховної Ради в КС Ольга Совгиря у вівторок сказала, що законопроектів у парламенті з цього питання немає. Представник президента в КС Федір Веніславський сказав, що в Офісі президента точаться дискусії щодо підготовки законопроекту, наразі його немає, тривають попередні консультації.

Передісторія:

  • Закон "Про очищення влади" набув чинності у жовтні 2014 року, документом забороняється обіймати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.
  • До КСУ надійшло два подання від Верховного суду та одне подання - від 47 нардепів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Згодом суд об'єднав три подання в одне провадження. Розгляд справи триває.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кабінет міністрівМалюськалюстрація
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