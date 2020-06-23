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Малюська уверяет, что новый закон о люстрации вот-вот будет в Кабмине

Вторник, 23 июня 2020, 13:36

Министр юстиции Денис Малюська заверил, что в ближайшее время на рассмотрение Кабинета министров будет вынесен новый закон о люстрации.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Малюськи

Детали: В перерыве слушания дела в Конституционном суде относительно конституционности закона о люстрации Малюська напомнил журналистам, что Минюст разработал законопроект, регулирующий люстрационные вопросы и он будет внесен на рассмотрение Кабмина в ближайшее время.

Прямая речь Малюськи: "У нас есть решение ЕСПЧ и решения судов о взыскании миллионных сумм чуть ли не ежемесячно. Наносить ущерб государству и ждать, потому что лучше дождаться Конституционного Суда (пока тот вынесет решение - ред.), это не опция для нас. Безусловно, нам интересна позиция Конституционного Суда. Но насколько у меня сложилось впечатление, им также интересна наша мысль, и они ждут, что мы уберем львиную долю проблем своим законопроектом".

Что этому предшествовало: Представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря во вторник сказала, что законопроектов в парламенте по этому вопросу нет. Представитель президента в КС Федор Вениславский сказал, что в Офисе президента идут дискуссии по подготовке законопроекта, но пока его нет, продолжаются предварительные консультации.

Предыстория:

  • Закон "Об очистке власти" вступил в силу в октябре 2014 года, документом запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определены законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года.

В КСУ поступили два представления от Верховного суда и одно представление - от 47 нардепов о конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство. Рассмотрение дела продолжается.

Темы: Кабинет министровМалюськалюстрация


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