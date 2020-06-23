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Загибель цуценят під час перельоту: МАУ тимчасово відсторонила главу дирекції з вантажоперевезень

Вівторок, 23 червня 2020, 13:55

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" розпочала службове розслідування за фактом загибелі цуценят на рейсі Київ-Торонто і на цей час відсторонила керівника дирекції з вантажоперевезень і логістики.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу компанії

Дослівно: "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" висловлює глибокий жаль щодо загибелі тварин, які перевозилися рейсом Київ-Торонто 13 червня 2020 року. На жаль, причину загибелі тварин не встановлено. Підставою для її встановлення є звіт, який видається канадської ветеринарною службою".

Деталі: Крім того, компанія за власним рішенням наклала ембарго на перевезення тварин повітряними бортами В767, починаючи з 19 червня 2020 року.

В рамках відкритого кримінального провадження почався також процес надання документів Бориспільському відділенню Нацполіції.

Повідомляється, що загальна кількість тварин на рейсі Київ-Торонто склало 559 собак і 89 котів, які були розміщені в 337 клітках.

На рейсі перевозилися собаки середнього віку чотири місяці.

Всі вони мали комерційне призначення, за винятком одного, який летів з пасажиром.

Перевезення такої великої кількості тварин на зазначеному рейсі стало можливою, оскільки даний рейс був евакуаційним і кількість пасажирів на ньому склала 92 з 272 доступних пасажирських крісел. У зв'язку з цим у вантажному відсіку літака B767 були вільні ємності.

МАУ стверджує, що вантажний салон літака Boeing 767, в якому перевозилися тварини (передній, задній і балочний вантажний відсік), повністю вентилюються і є температурно-регульованими.

У компанії підкреслили, що розміщення тварин в клітках більше однієї особини дозволяється, якщо тварини можуть вільно рухатися і переміщатися.

Там також додали, що перевезення породистих цуценят, особливо брахіцефалів, до яких відносяться, в тому числі, французькі бульдоги, мають певні ризики, які знають і розуміють власники цих тварин.

Нагадаємо:

  • Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі 38 цуценят під час авіаперельоту літаком МАУ в Канаду. Інші тварини на борту постраждали від зневоднення.

Теми: авіа


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