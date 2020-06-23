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Гибель щенков во время перелета: МАУ временно отстранила главу дирекции по грузоперевозкам

Вторник, 23 июня 2020, 13:55
Гибель щенков во время перелета: МАУ временно отстранила главу дирекции по грузоперевозкам

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала служебное расследование по факту гибели щенков на рейсе Киев-Торонто и на это время отстранила руководителя дирекции по грузоперевозкам и логистике.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании

Дословно: "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выражает глубокое сожаление касательно гибели животных, которые перевозились рейсом Киев-Торонто 13 июня 2020 года. К сожалению, причину гибели животных не установлено. Основанием для ее установления является отчет, который выдается канадской ветеринарной службой".

Детали: Кроме того, компания по собственному решению наложила эмбарго на перевозку животных воздушными судами В767, начиная с 19 июня 2020 года.

В рамках открытого криминального производства начался также процесс предоставления документов Бориспольскому отделению Нацполиции.

Сообщается, что общее количество животных на рейсе Киев-Торонто составило 559 собак и 89 котов, которые были размещены в 337 клетках.

На рейсе перевозились собаки среднего возраста четыре месяца.

Все они имели коммерческое назначение, за исключением одного, летевшего с пассажиром.

Перевозка такого большого количества животных на указанном рейсе стала возможной, поскольку данный рейс был эвакуационным и количество пассажиров на нем составило 92 из 272 доступных пассажирских кресел. В связи с этим в грузовом отсеке самолета B767 были свободные емкости.

МАУ утверждает, что грузовой салон самолета Boeing 767, в котором перевозились животные (передний, задний и балочный грузовой отсек), полностью вентилируется и является температурно-регулированным.

В компании подчеркнули, что размещение животных в клетках более одной особи разрешается, если животные могут свободно двигаться и перемещаться.

Там также добавили, что перевозки породистых щенков, особенно брахицефалов, к которым относятся, в том числе, французские бульдоги, имеют определенные риски, которые знают и понимают собственники этих животных.

Напомним: 

  • Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту гибели 38 щенков во время авиаперелета самолетом МАУ в Канаду. Другие животные на борту пострадали от обезвоживания.

Темы: авиа
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