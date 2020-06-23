Експрезиденту Киргизстану дали 11 років з конфіскацією

Експрезидент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв отримав 11 років і 2 місяці в'язниці з конфіскацією майна у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на вирок Першотравневого районного суду Бішкека

Пряма мова судді Емільбека Каіпова: "Суд постановив визнати Алмазбека Атамбаєва винним в організації корупції і призначити покарання у вигляді позбавлення волі на 11 років і два місяці з позбавленням державних нагород та конфіскацією майна".

Деталі: Рішенням суду Атамбаєв позбавлений державних звань і державних нагород – орденів "Данакер" (Примиритель) і "Манас" II ступеня, медалі "Данк" (Слава), іменного годинника президента.

Конфіскації підлягають 5 автомобілів експрезидента, земельні ділянки в Чуйській та Іссик-Кульській областях Киргизстану, а також компанії ВАТ "Медіа Форум" ТзОВ "Форум", "Автомаш" і телеканал "Апрель", які були у власності Атамбаєва, рахунки і цінні папери в низці киргизьких банків.

Рішенням Першотравневого районного суду Бішкека колишній генпрокурор Киргизстану Індіра Джолдубаєва також визнана винною і засуджена до штрафу в 5 млн сомів ($ 66,6 тис.). Вона також позбавлена ​​звання державного радника III класу і звання "Заслужений юрист".

Суд також визнав винним ексрадника голови Держслужби виконання покарань Киргизстану Калибека Качкиналієва: він засуджений до 2 років в'язниці. Водночас у зв'язку з відбуттям терміну покарання Качниналієва звільнили із залу суду.

Академіка Абдухаліма Раімжанова суд залишив без призначення покарання у зв'язку із закінченням терміну давності справи.

У рамках справи про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва в корупції підозрювалися 19 колишніх чиновників Киргизстану. З 14 підозрюваними були підписані угоди про співпрацю зі слідством.

Батукаєв, який відбував тривалий термін ув'язнення в колонії, у 2013 році був звільнений за станом здоров'я, після чого виїхав до Чечні.

Пізніше парламентська комісія встановила, що про звільнення Батукаєва клопотав ексомбудсмен Киргизстану Турсунбек Акун, а до виїзду кримінального авторитета були причетні високопоставлені урядовці та співробітники ДСВП. Однак у 2013 році розслідування не було завершене.

У 2019 році в МВС Киргизстану заявили про відновлення розслідування.

У рамках кримінальної справи затримали колишнього віцепрем'єра Киргизстану Шаміля Атаханова, ексміністр охорони здоров'я Динара Сагінбаєва, а також низку посадових осіб Міністерства охорони здоров'я, які, за версією слідства, навмисне діагностували у Батукаєва важке захворювання, що стало підставою для звільнення від відбування покарання.

Під час штурму загинув 22-річний спецназівець. ДКНБ звинуватив в його загибелі прихильників Атамбаєва - за версією спецслужб, причиною смерті міг бути постріл зі снайперської гвинтівки.

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