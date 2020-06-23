Экс-президенту Киргизии дали 11 лет с конфискацией
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев получил 11 лет и 2 месяца тюрьмы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на приговор Первомайского районного суда Бишкека
Прямая речь судьи Эмильбека Каипова: "Суд постановил признать Алмазбека Атамбаева виновным в организации коррупции и назначить наказание в виде лишения свободы на 11 лет и два месяца с лишением государственных наград и конфискацией имущества".
Детали: Решением суда Атамбаев лишен государственных званий и государственных наград – орденов "Данакер" (Примиритель) и "Манас" II степени, медали "Данк" (Слава), именных часов президента.
Конфискации подлежат 5 автомобилей экс-президента, земельные участки в Чуйской и Иссык-Кульской областях Киргизии, а также бывшие в собственности Атамбаева компании ОАО "Медиа Форум" ОсОО "Форум", "Автомаш" и телеканал "Апрель", счета и ценные бумаги в ряде киргизских банков.
Решением Первомайского районного суда Бишкека бывший генпрокурор Киргизии Индира Джолдубаева также признана виновной и приговорена к штрафу в 5 млн сомов ($66,6 тыс.). Она также лишена чина государственного советника III класса и звания "Заслуженный юрист".
Суд также признал виновным экс-советника председателя Госслужбы исполнения наказания Киргизии Калыбека Качкыналиева: он приговорен к 2 годам тюрьмы. Вместе с тем в связи с отбытием срока наказания Качныналиева освободили из зала суда.
Академика Абдухалима Раимжанова суд оставил без назначения наказания в связи с истечением срока давности дела.
В рамках дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в коррупции подозревались 19 бывших чиновников Киргизии. С 14 подозреваемыми были подписаны соглашения о сотрудничестве со следствием.
Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, после чего выехал в Чечню.
Позже парламентская комиссия установила, что об освобождении Батукаева ходатайствовал экс-омбудсмен Киргизии Турсунбек Акун, а к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники ГСИН. Однако в 2013 году расследование не было завершено.
В 2019 году в МВД Киргизии заявили о возобновлении расследования.
В рамках уголовного дела были задержаны бывший вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали Батукаеву тяжелое заболевание, что стало основанием для освобождения от отбывания наказания.
Предыстория:
- 27 июня 2019 года парламент Кыргызстана проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения к уголовной ответственности.
- Атамбаева подозревают в коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Кроме того, по данным журналистов, экс-президент скрыл в декларации земельные участки.
- 7 августа специальные силы Кыргызстана начали штурм резиденции Атамбаева в поселке Кой-Таш.
- Атамбаев был задержан и помещен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности 8 августа 2019 года. До этого он был в статусе свидетеля, но отказывался приходить на допрос.
- Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после первого срока.