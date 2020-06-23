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В Україні почали розслідувати смерті лікарів від коронавірусу

Вівторок, 23 червня 2020, 14:40
В Україні почали розслідувати смерті лікарів від коронавірусу

В Україні почали епідеміологічні розслідування смерті лікарів, які працювали з хворими на COVID-19.

Джерело: офіційний сайт Офісу президента

Деталі: Про початок розслідувань повідомили президенту Володимиру Зеленському під час традиційної селекторної наради.

У повідомленні вказується, що після встановлення причини смерті лікарів можна буде здійснювати страхові виплати їхнім родинам.

Пряма мова Зеленського: "Маємо рухатися зі страховими виплатами швидше, ніж COVID-19. І це стосується не лише тих, хто втратив близьких через бій з пандемією, але й лікарів, які пожертвували своїм здоров’ям".

Передісторія:

  • У квітні 2020 року президент Володимир Зеленський розповів, що з державного бюджету проводитимуть виплату грошової допомоги сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19.
  • 7 травня у Верховній Раді підтримали законопроєкти про страхування медиків та збільшення тестування на коронавірус.

Українська правда
Теми: коронавірусмедицина
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