В Україні почали розслідувати смерті лікарів від коронавірусу

В Україні почали епідеміологічні розслідування смерті лікарів, які працювали з хворими на COVID-19.

Джерело: офіційний сайт Офісу президента

Деталі: Про початок розслідувань повідомили президенту Володимиру Зеленському під час традиційної селекторної наради.

У повідомленні вказується, що після встановлення причини смерті лікарів можна буде здійснювати страхові виплати їхнім родинам.

Пряма мова Зеленського: "Маємо рухатися зі страховими виплатами швидше, ніж COVID-19. І це стосується не лише тих, хто втратив близьких через бій з пандемією, але й лікарів, які пожертвували своїм здоров’ям".

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