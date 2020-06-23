В Україні почали розслідувати смерті лікарів від коронавірусу
Вівторок, 23 червня 2020, 14:40
В Україні почали епідеміологічні розслідування смерті лікарів, які працювали з хворими на COVID-19.
Джерело: офіційний сайт Офісу президента
Деталі: Про початок розслідувань повідомили президенту Володимиру Зеленському під час традиційної селекторної наради.
У повідомленні вказується, що після встановлення причини смерті лікарів можна буде здійснювати страхові виплати їхнім родинам.
Пряма мова Зеленського: "Маємо рухатися зі страховими виплатами швидше, ніж COVID-19. І це стосується не лише тих, хто втратив близьких через бій з пандемією, але й лікарів, які пожертвували своїм здоров’ям".
Передісторія:
- У квітні 2020 року президент Володимир Зеленський розповів, що з державного бюджету проводитимуть виплату грошової допомоги сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19.
- 7 травня у Верховній Раді підтримали законопроєкти про страхування медиків та збільшення тестування на коронавірус.
Українська правда