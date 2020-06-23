В Украине начали расследовать смерти врачей от коронавируса
Вторник, 23 июня 2020, 14:40
В Украине начали эпидемиологические расследования смертей врачей, которые работали с больными COVID-19.
Источник: официальный сайт Офиса президента
Детали: О начале расследования сообщили президенту Владимиру Зеленскому во время традиционной селекторного совещания.
В сообщении указывается, что после установления причины смерти врачей можно будет осуществлять страховые выплаты их семьям.
Прямая речь Зеленского: "Должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за боя с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем".
Предыстория:
- В апреле 2020 президент Владимир Зеленский рассказал, что из государственного бюджета будут проводить выплату денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19.
- 7 мая в Верховной Раде поддержали законопроекты о страховании медиков и увеличении тестирования на коронавирус.
Украинская правда