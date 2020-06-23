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В Украине начали расследовать смерти врачей от коронавируса

Вторник, 23 июня 2020, 14:40

В Украине начали эпидемиологические расследования смертей врачей, которые работали с больными COVID-19.

Источник: официальный сайт Офиса президента

Детали: О начале расследования сообщили президенту Владимиру Зеленскому во время традиционной селекторного совещания.

В сообщении указывается, что после установления причины смерти врачей можно будет осуществлять страховые выплаты их семьям.

Прямая речь Зеленского: "Должны двигаться со страховыми выплатами быстрее, чем COVID-19. И это касается не только тех, кто потерял близких из-за боя с пандемией, но и врачей, которые пожертвовали своим здоровьем".

Предыстория:

  • В апреле 2020 президент Владимир Зеленский рассказал, что из государственного бюджета будут проводить выплату денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19.
  • 7 мая в Верховной Раде поддержали законопроекты о страховании медиков и увеличении тестирования на коронавирус.

Украинская правда
Темы: коронавирусмедицина


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