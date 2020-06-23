Відео з закликами до поділу України: СБУ каже, що спіймала у Києві пропагандистів

Служба безпеки України заявляє, що припинила в Києві діяльність групи проросійських провокаторів, які закликали до порушення територіальної цілісності України.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: За даними досудового слідства, один із пропагандистів має російський паспорт.

Пропагандисти знімали та поширювали в інтернеті сепаратистські матеріали і сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі. Зокрема, вони агітували за порушення державних кордонів та створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень.

Також встановлено, що зловмисники часто були учасниками маніпулятивних сюжетів на російських пропагандистських телеканалах.

Експертиза, ініційована Службою безпеки, засвідчила, що відзняті зловмисниками відеоматеріали містять публічні заклики до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Під час слідчих дій за місцями проживання і тимчасового перебування учасників групи правоохоронці вилучили антиукраїнські матеріали, сценарії та звіти про антидержавні інформаційні кампанії, гроші, надані спонсорами з РФ, носії інформації та заборонену літературу, а також пам’ятні відзнаки Московського вищого військового командного училища.

Організатору групи та його спільнику слідчі СБУ повідомили про підозри у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Перевіряється інформація щодо можливої причетності окремих російських політсил та громадських організацій до фінансування антиукраїнських пропагандистських акцій.

Викриття протиправної діяльності проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Києва.