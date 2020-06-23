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Видео с призывами к разделению Украины: СБУ говорит, что поймала в Киеве пропагандистов

Вторник, 23 июня 2020, 15:08
ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заявляет, что пресекла в Киеве деятельность группы пророссийских провокаторов, которые призывали к нарушению территориальной целостности Украины.

Источник: сайт СБУ

Детали: По данным предварительного следствия, один из пропагандистов имеет российский паспорт.

Пропагандисты снимали и распространяли в интернете сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной розни. В частности, они агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований.

Также установлено, что злоумышленники часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских пропагандистских телеканалах.

Экспертиза, инициированная Службой безопасности, показала, что отснятые злоумышленниками видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Во время следственных действий по месту жительства и временного пребывания участников группы правоохранители изъяли антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, деньги, выданные спонсорами из РФ, носители информации и запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.

Организатору группы и его сообщнику следователи СБУ сообщили о подозрениях в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

 
 
 

Продолжаются следственные действия.

Проверяется информация о возможной причастности отдельных российских политических сил и общественных организаций к финансированию антиукраинских пропагандистских акций.

 
 

Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством прокуратуры Киева.

Темы: СБУпропагандасепаратизмКиевтелевидение


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