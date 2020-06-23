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На Прикарпатті "потекли" дороги, але негода вдарить з новою силою

Вівторок, 23 червня 2020, 15:20
На Прикарпатті потекли дороги, але негода вдарить з новою силою

Під час брифінгу очільник облдержадміністрації Івано-Франківщини Віталій Федорів розповів, що внаслідок негоди в області підтоплені кілька сотень господарств, а 24 червня погода знову погіршиться. 

Джерело: місцеве видання "Galka", Державна служба з надзвичайних ситуацій

Пряма мова Федоріва: "В Микуличині відбувся зсув ґрунту. Рух транспорту йде. На дорозі працює спецтехніка. Крім того, повністю перекрита дорога "Криворівня – Чернівці".

Деталі: За його словами, відбулося значне підтоплення більше кількох сотень будинків. Постраждали й дороги державного значення.

Він додав, що з найнебезпечніших районів евакуювали вагітних жінок. Благодійники ж зібрали три тонни продуктів, які роздадуть у "відрізані" населені пункти.

На запитання про збитки Федорів відповів, що негода триває, тож підрахунки ведуться: "Будемо звертатися до президента й прем’єр-міністра, аби виділили з резервного фонду кошти на відновлення пошкоджених об’єктів: мостів, дамб, доріг".

За словами глави ОДА, пік негоди очікуються на 24 червня, тому ситуація зі збитками ще не до кінця зрозуміла.

За даними Укргідрометцентру, 23-25 червня внаслідок значних та сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводку з підйомами рівнів води над рівнями.

Зокрема, на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) Тисi дiлянцi В.Бичкiв - Вилок на 1,0 – 1,5м; Тисi в районi м.Чоп, Пруті дiлянцi Коломия – держкордон на 1,5 – 2,5 м; Днiстрi на дiлянцi Галич-Залiщики 2,5 - 3,5 м.

Крім того, на окремих ділянках річок басейнів Дністра, Прута, Тисі можливий вихiд води на заплаву та досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих прирiчкових госпоб'єктiв, автодоріг місцевого значення; початкове затоплення прирічкових ділянок Чернiвцiв, Івано-Франківську, у Чернівецькій області затоплення об'єктів прикордонної служби.

Також при сильних зливах залишається ймовірність формування значного місцевого і схилового стоку, в гірських районах утворення селевих потоків.

Українська правда

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Теми: погодаКарпатиІвано-Франківська область
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