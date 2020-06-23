На Прикарпатье "потекли" дороги, но непогода ударит с новой силой

Во время брифинга глава облгосадминистрации Ивано-Франковской Виталий Федорив рассказал, что в результате непогоды в области подтоплены несколько сотен хозяйств, а 24 июня погода снова ухудшится.

Источник: местное издание "Galka", Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Прямая речь Федорова: "В Микуличине произошел оползень. Движение транспорта идет. На дороге работает спецтехника. Кроме того, полностью перекрыта дорога "Криворивня - Черновцы".

Детали: По его словам, произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов. Пострадали и дороги государственного значения.

Он добавил, что из самых опасных районов эвакуировали беременных женщин. Благотворители также собрали три тонны продуктов, которые раздадут в "отрезанные" населенные пункты.

На вопрос об убытках Федоров ответил, что непогода продолжается, поэтому подсчеты ведутся: "Будем обращаться к президенту и премьер-министра, чтобы выделили из резервного фонда средства на восстановление поврежденных объектов: мостов, дамб, дорог".

По словам главы ОГА, пик непогоды ожидают на 24 июня, поэтому ситуация с убытками еще не до конца понятна.

По данным Укргидрометцентра, 23-25 ​​июня в результате значительных и сильных дождей на реках Карпатского региона ожидается формирование высокого дождевого паводка с подъемами уровней воды над уровнями.

В частности, на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) Тисе участке В.Бичков - Вилок на 1,0 - 1,5 м; Тисе в районе Чоп, Пруте участке Коломыя - госграница на 1,5 - 2,5 м; Днестре на участке Галич-Залещики 2,5 - 3,5 м.

Кроме того, на отдельных участках рек бассейнов Днестра, Прута, Тисе возможен выход воды на пойму и достижение отметок начального затопления сельхозугодий, отдельных приречных хозобъектов, автодорог местного значения; начальное затопление приречных участков Черновцов, Ивано-Франковска, в Черновицкой области затопления объектов пограничной службы.

Также при сильных ливнях остается вероятность формирования значительного местного и склонного стока, в горных районах образования селевых потоков.