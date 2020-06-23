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Негода на заході України: Шмигаль дав невідкладне доручення

Вівторок, 23 червня 2020, 16:42

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити комплекс невідкладних заходів для ліквідації наслідків негоди в західних областях України.

Джерело: Шмигаль, якого цитує Урядовий портал

Деталі: Питання подолання наслідків негоди в західних областях України буде розглянуто на позачерговому засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня.

В рамках підготовки до проведення засідання Шмигаль доручив Міністру екології та природних ресурсів Роману Абрамовському, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, головам обласних державних адміністрацій та іншим відповідальним особам підготувати пропозиції щодо вжиття невідкладних заходів для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

Пряма мова: "Комісія розгляне питання про надання допомоги постраждалим районам. Також, очікується підняття рівня води на Дністрі. Ми маємо заздалегідь підготуватись до можливих наслідків".

Додатково: За інформацією ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. Найбільш складна ситуація спостерігається на території 12 районів Івано-Франківської області, у Вижницькому та Путильському районах Чернівецької області та у Стрийському районі Львівської області.

Станом на 11:00 23 червня у 38 населених пунктах Івано-Франківської області підтоплено 43 житлових будинки, 92 дворогосподарства, 21 присадибна ділянка та понад 5 га сільгоспугідь. Негодою пошкоджені дороги та мости.

У 4 населених пунктах Стрийського району Львівської області підтоплено понад 100 житлових будинків, 3 господарські будівлі, 19 підвальних приміщень та 18 дворогосподарств. У Вижницькому районі Чернівецької області стався порив дамби № 5 внаслідок чого підтоплено 28 домогосподарств.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошено "червоний" рівень небезпеки.

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Українська правда
Теми: погодаКабінет міністрів


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