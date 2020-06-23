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Негода на заході: рятувальники оголосили червоний рівень небезпеки

Вівторок, 23 червня 2020, 12:21
Негода на заході: рятувальники оголосили червоний рівень небезпеки

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов: особливо в західному регіоні країни.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 23 червня у Івано-Франківській та Чернівецькій областях надзвичайно сильні дощі (ІІІ рівень небезпечності, червоний)".

Деталі: У вівторок в Україні грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, у західних, вдень місцями у північних та Вінницькій областях значні дощі.

Також 23 червня грози очікуються в столиці, у Київській області вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Що передувало: В Івано-Франківській та Чернівецькій областях через погіршення погоди і паводки ввели надзвичайні заходи безпеки.  

Негода вже наробила лиха у 8 областях. Внаслідок інтенсивних дощів та поривів вітру 22-23 червня в Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Львівській, Одеській та Рівненській областях сталося падіння дерев, підтоплено значну кількість житлових будинків, господарських будівель, вулиць, автомобільних доріг, пошкоджено покрівлі шкіл, будівель та житлових будинків.

Українська правда
Теми: погода
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