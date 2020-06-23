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НАЗК перевірить, яким коштом нардеп ОПЗЖ влаштував вечірку для дружини в Москві

Вівторок, 23 червня 2020, 16:59

Національне агентство із запобігання корупції перевірить, чому народний депутат від ОПЗЖ Федір Христенко не вказав у своїй декларації витрати на організацію дорогої вечірки в Москві.  

Джерело: Facebook-сторінка Центру протидії корупції

Дослівно: "Дружина депутата від ОПЗЖ Федора Христенка погуляла у Москві на 1 млн доларів. Тепер НАЗК перевірить нардепа, який чомусь не повідомив про цей скромний видаток, хоча зобов'язаний".

Деталі: Інформацію про дороге святкування у Москві, організоване Христенком, оприлюднив у лютому блогер Денис Казанский. Христенко наче б то орендував готель "Four season" в центрі Москви і запросили на вечірку російських зірок шоу-бізнесу.

Водночас Христенко не вказав у своїй декларації кошти, витрачені на цю подію.

ЦПК написав відповідну заву до НАЗК. І відомство підтвердило, що проведе перевірку.

 

Українська правда
Теми: НАЗКОПЗЖ


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