НАПК проверит, за какие средства нардеп ОПЗЖ устроил вечеринку для жены в Москве

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит, почему народный депутат от ОПЗЖ Федор Христенко не указал в своей декларации расходы на организацию дорогой вечеринки в Москве.

Источник: Facebook-страница Центра противодействия коррупции

Дословно: "Жена депутата от ОПЗЖ Федора Христенко погуляла в Москве на 1 млн долларов. Теперь НАПК проверит нардепа, почему тот не сообщил об этом скромном расходе, хотя обязан".

Детали: Информацию о дорогом праздновании в Москве, организованном Христенко, обнародовал в феврале блогер Денис Казанский. Христенко будто бы арендовал отель "Four season" в центре Москвы и пригласили на вечеринку российских звезд шоу-бизнеса.

В то же время Христенко не указал в своей декларации средства, потраченные на это событие.

ЦПК написал соответствующее заявление в НАПК. И ведомство подтвердило, что проведет проверку.