Потопи на Прикарпатті спричинили людські жертви

На Івано-Франківщині 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через непогоду в області.

Джерело: mukachevo.net, поліція Івано-Франківської області, пресслужба ОДА, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами голови обласної державної адміністрації Івано-Франківщини Віталія Федоріва, через негоду в Верховинському районі відрізані 19 сіл, загинули дві людини і одна людина вважається безвісти зниклою.

Зокрема, в Івано-Франківській області автомобіль злетів у річку Білий Черемош близько 23:30 ще 21 червня. Пізніше з'явилась інформація про те, що водій та пасажирка цього авто загинули.

Місцеве видання повідомляє, що у селі Дземброня жінка 1948 року народження впала у бурхливий потік і загинула.

Також Федорів розповів про руйнування захисних дамб, берегів річок, розмив доріг і їх перекриття через зсуви.

ФОТО: Івано-Франківська ОДА

Зокрема, у Верховинському районі на ділянці дороги Ільці-Буркут виявилися заблоковані 40 автомобілів з туристами. Станом на вівторок вони проїхали в село Красник.

На автодорозі державного значення в с. Микуличин було заблоковано рух, проте пізніше його вдалося відновити. Проїзд по трасі Криворівня - Чернівці повністю заблокований.

Федорів зазначив, що, за попередніми оцінками, сума коштів, необхідна для відновлення постраждалих об'єктів і територій, становить понад 400 млн грн.

Голова ОДА додав, що з обласного бюджету виділено субвенцію в розмірі 1 млн грн і 5625 л дизельного палива для виконання першочергових заходів щодо ліквідації наслідків стихії.

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