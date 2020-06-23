Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Потопи на Прикарпатті спричинили людські жертви

Вівторок, 23 червня 2020, 17:28

На Івано-Франківщині 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через непогоду в області.

Джерело: mukachevo.net, поліція Івано-Франківської області, пресслужба ОДА, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами голови обласної державної адміністрації Івано-Франківщини Віталія Федоріва, через негоду в Верховинському районі відрізані 19 сіл, загинули дві людини і одна людина вважається безвісти зниклою.

Зокрема, в Івано-Франківській області автомобіль злетів у річку Білий Черемош близько 23:30 ще 21 червня. Пізніше з'явилась інформація про те, що водій та пасажирка цього авто загинули.

Місцеве видання повідомляє, що у селі Дземброня жінка 1948 року народження впала у бурхливий потік і загинула.

Також Федорів розповів про руйнування захисних дамб, берегів річок, розмив доріг і їх перекриття через зсуви.

 

Зокрема, у Верховинському районі на ділянці дороги Ільці-Буркут виявилися заблоковані 40 автомобілів з туристами. Станом на вівторок вони проїхали в село Красник.

На автодорозі державного значення в с. Микуличин було заблоковано рух, проте пізніше його вдалося відновити. Проїзд по трасі Криворівня - Чернівці повністю заблокований.

 

Федорів зазначив, що, за попередніми оцінками, сума коштів, необхідна для відновлення постраждалих об'єктів і територій, становить понад 400 млн грн.

Голова ОДА додав, що з обласного бюджету виділено субвенцію в розмірі 1 млн грн і 5625 л дизельного палива для виконання першочергових заходів щодо ліквідації наслідків стихії.

 

Нагадаємо:

  • Під час брифінгу очільник облдержадміністрації Івано-Франківщини Віталій Федорів розповів, що внаслідок негоди в області підтоплені кілька сотень господарств, а 24 червня погода знову погіршиться. 

Українська правда
Теми: Івано-Франківська областьпогода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоПотопи на Прикарпатті спричинили людські жертви

відеоЗеленський знайшов чат далекобійників і пригрозив "засранцям"

Україна потрапила до країн "червоної зони"

Коронавірус виявили у найкращого тенісиста планети

відеоНа Прикарпатті "потекли" дороги, але негода вдарить з новою силою

списокПослаблювати карантин можна в 11 регіонах України - МОЗ

Усі головні новини...
Івано-Франківська область
На Прикарпатті "потекли" дороги, але негода вдарить з новою силою
"Я через таких як ти життя не видів": франківські поліцейські облаяли підлітка
На Прикарпатті стався другий за добу землетрус
Останні новини
17:43
"Голос" йтиме на вибори самостійно, у великих містах будуть свої кандидати
17:38
Бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів
17:36
Вибух на Позняках: у КМДА кажуть, що сусідній будинок перевірять фахівці
17:35
Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до долара
17:28
фотоПотопи на Прикарпатті спричинили людські жертви
17:27
SkyUp з 26 червня поновлює внутрішні рейси Україною
17:23
фотоОбшуки в Одеській міськраді: закупили на 13 млн безкоштовних підручників
17:20
У травні падіння промвиробництва в Україні сповільнилося до 12,2% – Держстат
17:14
відеоЗеленський знайшов чат далекобійників і пригрозив "засранцям"
17:10
Уряд продовжує вірити у зростання економіки у другому півріччі
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!