Потопы на Прикарпатье повлекли за собой человеческие жертвы

В Ивано-Франковской 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области.

Источник: mukachevo.net, полиция Ивано-Франковской области, пресс-служба ОГА, "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам председателя областной государственной администрации Ивано-Франковской области Виталия Федорова, из-за непогоды в Верховинском районе отрезаны 19 сел, погибли два человека и один человек считается без вести пропавшим.

В частности, в Ивано-Франковской области автомобиль слетел в реку Белый Черемош около 23:30 еще 21 июня. Позже появилась информация о том, что водитель и пассажирка этого авто погибли.

Местное издание сообщает, что в селе Дземброня женщина 1948 года упала в бурный поток и погибла.

Также Федоров рассказал о разрушении защитных дамб, берегов рек, размыве дорог и их перекрытии из-за оползней.

ФОТО: Ивано-Франковская ОДА

В частности, в Верховинском районе на участке дороги Ильци-Буркут оказались заблокированы 40 автомобилей с туристами. По состоянию на вторник они проехали в село Красник.

На автодороге государственного значения в с. Микуличин было заблокировано движение, однако позже его удалось восстановить. Проезд по трассе Крыворивня - Черновцы полностью заблокирован.

Федоров отметил, что, по предварительным оценкам, сумма средств, необходимая для восстановления пострадавших объектов и территорий, составляет более 400 млн грн.

Председатель ОГА добавил, что из областного бюджета выделена субвенция в размере 1 млн грн и 5625 л дизельного топлива для выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихии.

Напомним: