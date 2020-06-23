Бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів
Вівторок, 23 червня 2020, 17:38
23 червня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Оріхове противник обстрілював наших захисників зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
По обіді ворог активізувався неподалік Водяного – застосував автоматичні станкові гранатомети.
В ООС заявили, що "приборкали ворожу активність" українською зброєю, після чого ті припинили стріляти.
Втрат у лавах Об’єднаних сил немає.
Українська правда