Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов
Вторник, 23 июня 2020, 17:38
23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Орехово противник обстреливал наших защитников со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
После обеда враг активизировался неподалеку Водяного - применил автоматические станковые гранатометы.
В ООС заявили, что "укротили вражескую активность" украинской оружием, после чего те прекратили стрелять.
Потерь в рядах Объединенных сил нет.
Украинская правда