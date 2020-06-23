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Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов

Вторник, 23 июня 2020, 17:38

23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Орехово противник обстреливал наших защитников со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После обеда враг активизировался неподалеку Водяного - применил автоматические станковые гранатометы.

В ООС заявили, что "укротили вражескую активность" украинской оружием, после чего те прекратили стрелять.

Потерь в рядах Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСбоевые действияоккупация


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