Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов

23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Орехово противник обстреливал наших защитников со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

После обеда враг активизировался неподалеку Водяного - применил автоматические станковые гранатометы.

В ООС заявили, что "укротили вражескую активность" украинской оружием, после чего те прекратили стрелять.

Потерь в рядах Объединенных сил нет.