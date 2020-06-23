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До Путіна на парад їдуть лише сім президентів іноземних держав

Вівторок, 23 червня 2020, 18:17
До Путіна на парад їдуть лише сім президентів іноземних держав

Президенти семи держав, а також член президії Боснії та Герцеговини підтвердили свою участь у параді Перемоги, який влаштовує Росія.

Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує "РИА Новости"

Деталі: Він повідомив, що в Москву прибудуть президенти Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Сербії, а також член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік.

Також парад відвідають так звані президенти окупованих росією Південної Осетії і Абхазії.

На те, що низка лідерів відповіла відмовою на приїзд до Росії, Пєсков відповів: "Ми з розумінням ставимося до повідомлень про те, що вони (лідери інших країн - ред.) раніше підтверджували можливість взяти участь в урочистостях, але з тих чи інших причин не можуть".

Нагадаємо: Парад Перемоги, який повинен був відбутися 9 травня в Москві, але через пандемію відкладений, пройде 24 червня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не поїхав би до столиці Росії на парад із нагоди 75-річчя перемоги над нацизмом, навіть якби його запросили.

Українська правда

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Теми: РосіяПутін
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