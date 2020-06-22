Зеленський заявив, що не поїхав би на парад до Москви

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не поїхав би до столиці Росії на парад із нагоди 75-річчя перемоги над нацизмом, навіть якби його запросили.

Джерело: Skype-інтерв'ю Володимира Зеленського канадському виданню "The Globe and Mail", розшифровка Офісу президента

Деталі: Журналіст запитав, чи поїхав би український лідер на парад у Москву і чи його запрошували туди.

Пряма мова Зеленського: "Ні, не поїхав би. Мені здається, офіційного запрошення не було".

Цьому передувало: Речник російського президента Дмитро Пєсков 10 червня заявив, що українського президента не запрошували на парад, який у Москві перенесли з 9 травня на 24 червня, бо Україна не є де-факто учасницею СНД і не проявляє бажання "розділити радість від свята Перемоги".

На той момент участь у параді на Червоній площі 24 червня підтвердили лідери Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Сербії, Хорватії.

Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю для фільму "Росія. Кремль. Путін" висловив упевненість, що візит керівництва України до Москви неминуче відбудеться, треба лише почекати.

Передісторія: