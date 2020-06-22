Зеленський заявив, що не поїхав би на парад до Москви

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не поїхав би до столиці Росії на парад із нагоди 75-річчя перемоги над нацизмом, навіть якби його запросили.

Джерело: Skype-інтерв'ю Володимира Зеленського канадському виданню "The Globe and Mail", розшифровка Офісу президента

Деталі: Журналіст запитав, чи поїхав би український лідер на парад у Москву і чи його запрошували туди.

Пряма мова Зеленського: "Ні, не поїхав би. Мені здається, офіційного запрошення не було".

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