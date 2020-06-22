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Зеленський заявив, що не поїхав би на парад до Москви

Понеділок, 22 червня 2020, 17:34
Зеленський заявив, що не поїхав би на парад до Москви
president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не поїхав би до столиці Росії на парад із нагоди 75-річчя перемоги над нацизмом, навіть якби його запросили.

Джерело: Skype-інтерв'ю Володимира Зеленського канадському виданню "The Globe and Mail", розшифровка Офісу президента

Деталі: Журналіст запитав, чи поїхав би український лідер на парад у Москву і чи його запрошували туди.

Пряма мова Зеленського: "Ні, не поїхав би. Мені здається, офіційного запрошення не було".

Цьому передувало: Речник російського президента Дмитро Пєсков 10 червня заявив, що українського президента не запрошували на парад, який у Москві перенесли з 9 травня на 24 червня, бо Україна не є де-факто учасницею СНД і не проявляє бажання "розділити радість від свята Перемоги".

На той момент участь у параді на Червоній площі 24 червня підтвердили лідери Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Сербії, Хорватії.

Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю для фільму "Росія. Кремль. Путін" висловив упевненість, що візит керівництва України до Москви неминуче відбудеться, треба лише почекати.

Передісторія:

  • У серпні 2019 року помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Кремль направить новому президенту України Володимиру Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні" 9 травня 2020 року.
  • У лютому 2020 року Офіс президента повідомив "Українській правді", що Російська Федерація не надсилала президенту України Володимиру Зеленському офіційне запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року.
  • Через коронавірус і карантин президент Росії Володимир Путін переніс парад на честь 75-річчя Перемоги з 9 травня на 24 червня.
  • 9 травня був парад у столиці Білорусі Мінську, але президент Володимир Зеленський на нього не поїхав.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийРосіяісторіяПутін
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