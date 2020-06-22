Зеленський заявив, що не поїхав би на парад до Москви
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не поїхав би до столиці Росії на парад із нагоди 75-річчя перемоги над нацизмом, навіть якби його запросили.
Джерело: Skype-інтерв'ю Володимира Зеленського канадському виданню "The Globe and Mail", розшифровка Офісу президента
Деталі: Журналіст запитав, чи поїхав би український лідер на парад у Москву і чи його запрошували туди.
Пряма мова Зеленського: "Ні, не поїхав би. Мені здається, офіційного запрошення не було".
Цьому передувало: Речник російського президента Дмитро Пєсков 10 червня заявив, що українського президента не запрошували на парад, який у Москві перенесли з 9 травня на 24 червня, бо Україна не є де-факто учасницею СНД і не проявляє бажання "розділити радість від свята Перемоги".
На той момент участь у параді на Червоній площі 24 червня підтвердили лідери Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Сербії, Хорватії.
Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю для фільму "Росія. Кремль. Путін" висловив упевненість, що візит керівництва України до Москви неминуче відбудеться, треба лише почекати.
Передісторія:
- У серпні 2019 року помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Кремль направить новому президенту України Володимиру Зеленському запрошення на святкування 75-річчя перемоги у "Великій вітчизняній війні" 9 травня 2020 року.
- У лютому 2020 року Офіс президента повідомив "Українській правді", що Російська Федерація не надсилала президенту України Володимиру Зеленському офіційне запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року.
- Через коронавірус і карантин президент Росії Володимир Путін переніс парад на честь 75-річчя Перемоги з 9 травня на 24 червня.
- 9 травня був парад у столиці Білорусі Мінську, але президент Володимир Зеленський на нього не поїхав.