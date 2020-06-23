К Путину на парад едут всего лишь семь президентов иностранных государств

Президенты семи государств, а также член президиума Боснии и Герцеговины подтвердили свое участие в параде Победы, который устраивает Россия.

Источник: прессекретар Путина Дмитрий Песков, которого цитирует "РИА Новости"

Детали: Он сообщил, что в Москву прибудут президенты Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Сербии, а также член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Также парад посетят так называемые президенты оккупированных Россией Южной Осетии и Абхазии.

На то, что ряд лидеров ответили отказом на приезд в Россию, Песков ответил: "Мы с пониманием относимся к сообщениям о том, что они (лидеры других стран – ред.) ранее подтверждали возможность принять участие в торжествах, но по тем или иным причинам не могут".

Напомним: Парад Победы, который должен был состояться 9 мая в Москве, но из-за пандемии отложен, пройдет 24 июня.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы в столицу России на парад по случаю 75-летия победы над нацизмом, даже если бы его пригласили.