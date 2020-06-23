Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський стежить і за паводками, і за наслідками вибуху на Позняках

Вівторок, 23 червня 2020, 18:47

Президент Володимир Зеленський дав доручення Кабінету міністрів відправити до постраждалих від паводків регіонів в західній Україні гуманітарний вантаж.

Джерело: офіційний сайт президента

Дослівно: "Глава держави обговорив з урядом питання допомоги людям, які потерпають від повеней і сильних опадів, і поставив завдання відправити до постраждалих регіонів гуманітарний вантаж".

Деталі: У повідомленні ОП вказується, що Зеленський щодня заслуховує звіт про розвиток ситуації з негодою, а також моніторить ситуацію щодо будинку в Києві, де стався вибух і загинуло п'ять осіб.

Зеленський "тримає на особистому контролі питання швидкої закупівлі квартир для всіх, хто постраждав унаслідок цієї надзвичайної ситуації".

Передісторія:

  • В 4 областях західної України другий день вирує негода. В наслідок значних опадів регіони потерпають від паводків. Є жертви.

Українська правда
Теми: надзвичайна подіяЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоПотопи на Прикарпатті спричинили людські жертви

відеоЗеленський знайшов чат далекобійників і пригрозив "засранцям"

Україна потрапила до країн "червоної зони"

Коронавірус виявили у найкращого тенісиста планети

відеоНа Прикарпатті "потекли" дороги, але негода вдарить з новою силою

списокПослаблювати карантин можна в 11 регіонах України - МОЗ

Усі головні новини...
надзвичайна подія
Вибух на Позняках: в сусідньому будинку досі не провели експертизи, мешканці бояться йти додому
Підтоплення, повалені дерева, порив дамби: негода вирує в 8 областях України
У Сербії через повені оголосили надзвичайний стан у семи муніципалітетах
Останні новини
20:56
Україна підписала приєднання до Угоди про Консультаційний центр з питань права СОТ
20:44
Новини 23 червня: далекобійники "засранці", потопи на Прикарпатті
20:31
У справі "Антонова" та "Укроборонпрому" новий поворот
20:18
Єврокомісар: коронавірус не може бути виправданням для зупинки реформ в Україні
20:07
мапаГрози та спека до +33: синоптики показали погоду на весь тиждень
19:54
Гривня зміцнилася до долара ще на 5 копійок
19:45
В трьох західних областях можуть посилити карантин – Ляшко
19:34
відеоБойовик заблукав і прийшов до посту ООС, його затримали
19:16
Кабмін поставив під питання приєднання України до енергосистеми Європи
19:04
У центрі Вільнюса відкрили пляж, море будуть показувати на екрані
Усі новини...