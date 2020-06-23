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Зеленський стежить і за паводками, і за наслідками вибуху на Позняках

Вівторок, 23 червня 2020, 18:47
Зеленський стежить і за паводками, і за наслідками вибуху на Позняках

Президент Володимир Зеленський дав доручення Кабінету міністрів відправити до постраждалих від паводків регіонів в західній Україні гуманітарний вантаж.

Джерело: офіційний сайт президента

Дослівно: "Глава держави обговорив з урядом питання допомоги людям, які потерпають від повеней і сильних опадів, і поставив завдання відправити до постраждалих регіонів гуманітарний вантаж".

Деталі: У повідомленні ОП вказується, що Зеленський щодня заслуховує звіт про розвиток ситуації з негодою, а також моніторить ситуацію щодо будинку в Києві, де стався вибух і загинуло п'ять осіб.

Зеленський "тримає на особистому контролі питання швидкої закупівлі квартир для всіх, хто постраждав унаслідок цієї надзвичайної ситуації".

Передісторія:

  • В 4 областях західної України другий день вирує негода. В наслідок значних опадів регіони потерпають від паводків. Є жертви.

Українська правда
Теми: надзвичайна подіяЗеленський
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