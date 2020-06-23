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Зеленский следит и за паводками, и за результатам взрыва на Позняках

Вторник, 23 июня 2020, 18:47

Президент Владимир Зеленский дал поручение Кабинету министров отправить в пострадавшие от паводков регионы в западной Украине гуманитарный груз.

Источник: официальный сайт президента

Дословно: "Глава государства обсудил с правительством вопрос помощи людям, страдающим от наводнений и сильных осадков, и поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз".

Детали: В сообщении ОП указывается, что Зеленский ежедневно заслушивает отчет о развитии ситуации с непогодой, а также мониторит ситуацию дома в Киеве, где произошел взрыв и погибли пять человек.

Зеленский "держит на личном контроле вопрос быстрой закупки квартир для всех, кто пострадал в результате этой чрезвычайной ситуации".

Предыстория:

  • В 4 областях Западной Украины второй день бушует непогода. В результате значительных осадков регионы страдают от паводков. Есть жертвы.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиеЗеленский


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