Зеленский следит и за паводками, и за результатам взрыва на Позняках
Вторник, 23 июня 2020, 18:47
Президент Владимир Зеленский дал поручение Кабинету министров отправить в пострадавшие от паводков регионы в западной Украине гуманитарный груз.
Источник: официальный сайт президента
Дословно: "Глава государства обсудил с правительством вопрос помощи людям, страдающим от наводнений и сильных осадков, и поставил задачу отправить в пострадавшие регионы гуманитарный груз".
Детали: В сообщении ОП указывается, что Зеленский ежедневно заслушивает отчет о развитии ситуации с непогодой, а также мониторит ситуацию дома в Киеве, где произошел взрыв и погибли пять человек.
Зеленский "держит на личном контроле вопрос быстрой закупки квартир для всех, кто пострадал в результате этой чрезвычайной ситуации".
Предыстория:
- В 4 областях Западной Украины второй день бушует непогода. В результате значительных осадков регионы страдают от паводков. Есть жертвы.
Украинская правда