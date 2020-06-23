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В уряді пояснили формулу: коли і як повернуть кошти учасникам пробного ЗНО

Вівторок, 23 червня 2020, 18:47
В уряді пояснили формулу: коли і як повернуть кошти учасникам пробного ЗНО

Уряд запланував проведення виплат учасникам пробного ЗНО у період з 1 липня до 1 грудня 2020 року через відділення "Приватбанку".

Джерело: заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев у коментарі УП

Пряма мова: "З метою вчасного та повноцінного повернення коштів тим, хто їх сплатив, Мінфін спільно з МОН напрацював найбільш спрощену процедуру повернення коштів через  "Приватбанк", що має найбільш розгалужену мережу відділень та знаходиться найближче до місця проживання учасників пробного ЗНО".

Деталі: Головним розпорядником коштів є Міністерство освіти і науки України, що має укласти відповідний договір із "Приватбанком".

Єрмоличев пояснив механізм повернення коштів:

  • Український центр оцінювання якості освіти України до 30 червня формує та передає базу даних МОН. До бази внесено інформацію, зокрема, про унікальний номер учасника пробного ЗНО, що складається з 10 цифр. Це дозволяє правильно ідентифікувати особу. Також у базі наявні інша важлива інформація (ПІБ учасників; контактні номери телефонів; зазначені суми, що підлягають поверненню).
  • МОН до 1 липня 2020 року передає цю базу "Приватбанку".
  • Якщо учасник пробного ЗНО є клієнтом "Приватбанку", банківська установа перевірить надану МОН базу й автоматично перерахує необхідну суму коштів на цей рахунок.
  • Якщо в учасника пробного ЗНО немає рахунку у "Приватбанку", то на номер телефону надійде смс-повідомлення з інформацією, що банк відкрив картку і перерахував на неї кошти. Для отримання картки необхідно прийти у відділення та предʼявити документ, що підтверджує особу.
  • Важливо: звернутися до відділення для отримання картки необхідно не пізніше 1 грудня 2020 року.

Додатково: Для участі у пробному ЗНО у 2020 році зареєструвались близько 219 тисяч здобувачів освіти. Загальна кількість пробних тестувань ЗНО мала становити більше 362 тисячі (тобто, окремі учні зареєструвались для проходження пробного ЗНО з декількох предметів).

Всього з держбюджету планується повернути учасникам пробного ЗНО 52 млн 450 тис. гривень.

Що передувало: У зв'язку з карантинними обмеженнями через поширення коронавірусу Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО, яке планувалося на 15 і 17 червня.

Пробне ЗНО в Україні не обов'язкове. Це платна послуга, яка має на меті дати можливість краще підготуватися до основної сесії ЗНО. 

Українська правда

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Теми: освітаКабінет міністрів
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