В Кабмине объяснили формулу: когда и как вернут деньги участникам пробного ВНО

Правительство запланировало проведение выплат участникам пробного ВНО в период с 1 июля по 1 декабря 2020 через отделения "Приватбанка".

Источник: заместитель министра финансов Роман Ермолычев в комментарии УП

Прямая речь: "С целью своевременного и полноценного возврата средств тем, кто их оплатил, Минфин совместно с МОН наработал наиболее упрощенную процедуру возврата средств через "Приватбанк", который имеет наиболее разветвленную сеть отделений и находится ближе всех к месту жительства участников пробного ВНО".

Детали: Главным распорядителем средств является Министерство образования и науки Украины, которое должно заключить соответствующий договор с "Приватбанком".

Ермолычев объяснил механизм возврата средств:

Украинский центр оценивания качества образования Украины до 30 июня формирует и передает базу данных МОН. В базу внесена информация, в частности, об уникальном номере участника пробного ВНО, состоящего из 10 цифр. Это позволяет правильно идентифицировать личность. Также в базе имеются другая важная информация (ФИО участников; контактные номера телефонов; указаны суммы, подлежащие возврату).

МОН до 1 июля 2020 года передает эту базу "Приватбанку".

Если участник пробного ВНО является клиентом "Приватбанка", банковское учреждение проверит предоставленную МОН базу и автоматически перечислит необходимую сумму средств на этот счет.

Если у участника пробного ВНО нет счета в "Приватбанке", то на номер телефона поступит смс-сообщение с информацией, что банк открыл карточку и перечислил на нее средства. Для получения карты необходимо прийти в отделение и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Важно: обратиться в отделение для получения карты необходимо не позднее 1 декабря 2020 года

Дополнительно: Для участия в пробном ВНО в 2020 году зарегистрировались около 219 000 соискателей образования. Общее количество пробных тестирований ВНО должно было составить более 362 000 (то есть, отдельные ученики зарегистрировались для прохождения пробного ВНО по нескольким предметам).

Всего из госбюджета планируется вернуть участникам пробного ВНО 52 млн 450 тыс гривен.

Что предшествовало: В связи с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО, которое планировалось на 15 и 17 июня.

Пробное ВНО в Украине не обязательно. Это платная услуга, которая имела целью дать возможность лучше подготовиться к основной сессии ВНО.