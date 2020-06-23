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Бойовик заблукав і прийшов до посту ООС, його затримали

Вівторок, 23 червня 2020, 19:34

Бойовика "єфрейтора" незаконних збройних формувань затримали прикордонники на Донеччині, неподалік КПВВ Новотроїцьке.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: Правоохоронці зазначили, що бойовик ненароком натрапив на контрольний пост ООС, коли прямував до своїх позицій.

Ще у 2018 році за власним бажанням він прийшов до незаконних збройних формувань, ніс "службу" на лінії розмежування в складі розрахунку зенітної установки ЗУ-23-2.

У затриманого були документи так званої "ДНР", серед яких: "паспорт", "військовий квиток", "посвідчення фонду ветеранів бойових дій", а також військова форма російського зразка в дорожній сумці.

Прикордонники передали найманця співробітникам СБУ.

Українська правда
Теми: ДонбасООСбойові дії


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