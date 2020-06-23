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Боевик заблудился и пришел к посту ООС, его задержали

Вторник, 23 июня 2020, 19:34
Боевик заблудился и пришел к посту ООС, его задержали

Боевика "ефрейтора" незаконных вооруженных формирований задержали пограничники в Донецкой области, неподалеку от КПВВ Новотроицкое.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Правоохранители отметили, что боевик случайно наткнулся на контрольный пост ООС, когда направлялся к своим позициям.

Еще в 2018 году по собственному желанию он пришел к незаконным вооруженным формированиям, нес "службу" на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2.

У задержанного были документы так называемой "ДНР", среди которых: "паспорт", "военный билет", "удостоверение фонда ветеранов боевых действий", а также военная форма российского образца в дорожной сумке.

Пограничники передали наемника сотрудникам СБУ.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСбоевые действия
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